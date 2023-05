DOMINGO CHUVOSO EM MS

A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) para o domingo (28) indica que a chuva se espalha para praticamente todas as regiões de Mato Grosso do Sul, com exceção da região Norte e extremo Norte do Bolsão. São esperadas chuvas de intensidade moderada a pontualmente forte e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Ao longo de domingo, haverá um contraste de temperaturas, enquanto no Sul do Estado as máximas atingem 21°C, no Norte do Estado as máximas chegam a 32°C, com mínima de 19°C em Coxim e 21°C em Camapuã.. Esperam-se mínimas de 16°C em Iguatemi e 18°C em Ponta Porã, regiões Cone-sul e Sul-fronteira, respectivamente.

Em Campo Grande, a mínima será de 20ºC e a máxima de 27ºC. Em Dourados, mínima de 16ºC e máxima de 22ºC. No Pantanal, em Corumbá, a mínima será de 19°C e máxima de 26°C; em Aquidauana, mínima de 17°C e máxima de 25°C. No Bolsão, Três Lagoas terá a mínima de 18ºC e a máxima de 31°C.