Assembleia de MS terá sessões, CCJR, palestra e seminário nesta semana

A Alems (Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul) terá uma extensa agenda de eventos nesta semana. O feriado do Dia do Trabalhador não altera a rotina, já que a Casa terá sessão ordinária normalmente na terça-feira (2).

A pauta das sessões não foi divulgada. Os deputados estaduais se reunirão na quarta-feira (3) e na quinta-feira (4).

Na quarta, haverá reunião da CCJR (Comissão de Constituição, Justiça e Redação). Há a possibilidade dos projetos de reajuste dos servidores do Governo do Estado e do TCE-MS (Tribunal de Contas do Estado) serem votados no colegiado, após pedido para revisão das matérias.

Já na quinta-feira (4), será realizado o “2º Seminário sobre Doutrinação Ideológica no Ensino”, que vai debater a importância da neutralidade ideológica na educação. O deputado federal Gustavo Gayer (PL/GO) é um dos convidados, no evento que começa às 17h.

Todos os eventos da Alems são abertos ao público. O Palácio Guaicurus fica na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, no Bloco 9 do Parque dos Poderes Governador Pedro Pedrossian.

O público pode acompanhar presencialmente no auditório do Plenário Deputado Júlio Maia ou pelos canais de Comunicação da Casa de Leis, no YouTube, Facebook e pela Rádio e TV Alems.