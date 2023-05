Santiago Peña, de 44 anos, vence eleições no Paraguai

O economista Santiago Peña, de 44 anos, do Partido Colorado, foi eleito presidente do Paraguai neste domingo (30). Ele assumirá o cargo no dia 15 de agosto, e o mandato é de cinco anos.

Com 99,89 % das urnas apuradas, o resultado é o seguinte:

Santiago Peña: 42,74 %

Efraín Alegre: 27,48 %

Payo Cubas: 22,92 %

As informações são da Justiça Eleitoral do país. Mesmo antes da definição, quando a apuração apontava a liderança do vencedor, o atual presidente, Mario Abdo Benitez, do mesmo Partido Colorado de Peña, afirmou em uma rede social que seu colega tinha sido eleito.