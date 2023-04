VEREADORES DE ITAQUIRAÍ SÃO APONTADOS COMO MENTIROSOS EM NOTA DE ESCLARECIMENTO

NOTA DE ESCLARECIMENTO

A administração municipal vem a público manifestar repudio à fala do vereador Antônio Francisco da Silva (Zuza) do MDB, pelo seu maldoso comentário durante a sessão ordinária da Câmara de Vereadores, realizada na noite de segunda-feira (17), quando o mesmo afirma que: nas festividades dos quarenta e três anos do município, serão gastos aproximadamente 2 milhões (dois milhões de reais). Diante da mentira, a Prefeitura de Itaquiraí vem a público informar a toda população que, o pregão nº. 62/2022, ocorrido em 21/12/2022 se fez necessário para atender as demandas de diversas ações que serão realizadas em diferentes épocas do ano, não somente nas festividades do aniversário de Itaquiraí, como afirma o parlamentar. Portanto, o vereador Zuza, demonstra seu despreparo ou má fé em seu pronunciamento.

A ExpoItaquiraí terá um custo aproximado de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais). O evento fomenta a economia local, gera emprego e aquece as vendas dos mais variados comércios da cidade.

O município segue avançando em todas as áreas, levando investimentos inéditos e históricos que estão beneficiando todas as pessoas e preza pela ética, transparência, respeito com os recursos públicos e com a verdade dos fatos.

Outro ponto foi a mentira dita pelo vereador Joel José Cardoso (Líder do PSDB) no que diz respeito à emenda de deputado, o qual foi destinada exclusivamente para custeio em saúde e não a associações conforme mencionado em sessão. Como se não bastasse, o vereador tucano seguiu a mesma linha de seu parceiro, insistindo na tecla da mentira quando diz que o município irá gastar 2 milhões com festas. Uma tremenda mentira de quem tem um único objetivo: ludibriar a população.

Tais fatos tratam-se de acometimento real em Fake News, quando se utiliza divulgar notícia falsa, com o objetivo de enganar e influenciar a opinião pública, como se percebe na intenção de ambos vereadores.

As demais mentiras, todas esclarecidas em sessão!