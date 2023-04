THALLES TOMAZELLI VAI RECEBER MEDALHA TIRADENTES

O prefeito de Itaquiraí, Thalles Tomazelli, receberá, no próximo dia 27, quinta-feira, em Campo Grande, uma das mais altas condecorações da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, a Medalha Tiradentes. A honraria é destinada a homenagear civis e militares que se destacam pelo valor pessoal e profissional em prol da segurança pública.

“Este é um reconhecimento não só da nossa administração, mas também de todos os que estão empenhados em construir uma Itaquiraí melhor para toda a nossa gente. Ser homenageado com a mais alta condecoração do estado é uma grande honra e estamos profundamente gratos por este reconhecimento. Seguiremos trabalhando de forma responsável para garantir que nossa cidade cresça e prospere cada vez mais”, disse o prefeito Thalles Tomazelli.

A cerimônia é uma reverência ao patrono das polícias, militar e civil do Brasil e mártir da inconfidência mineira, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Tido como um exemplo de dignidade, honestidade, luta pelos ideais de igualdade e pela melhoria de vida do povo brasileiro, figura de inspiração para os policiais.