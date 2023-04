Pastor e cantor Valdomiro Silva parte para a Glória

Faleceu às 5:13 min desta segunda-feira (17), o pastor e cantor Valdomiro Silva, aos 92 anos, vítima de uma parada cardíaca.

Na ultima quinta (13), Valdomiro sofreu um pico de pressão, se recuperou, mas veio falecer nesta manhã na cidade de Duque de Caxias- RJ.

Pioneiro da música sacra e um dos cantores evangélicos mais antigos em vida no Brasil, Valdomiro Silva, ficou conhecido pelos hinos “Canta canta passarinho” e “Fonte de Água Viva jorrando”.

Membro da Igreja Assembleia de Deus em Duque de Caxias, liderada pelo pastor Francisco Libório, ele gravou 38 discos, alguns deles em duetos com os filhos, e anunciou o Evangelho através de louvores por todas as capitais do Brasil e em 14 países.

Valdomiro deixa um legado de fé amor e dedicação à obra de Deus, além dos 10 filhos vivos (outros 4 falecidos), 17 netos e 10 bisnetos. O pastor já era viúvo da irmã Maria do Carmo Marcelo da Silva.

A cerimônia de despedida acontece nesta terça-feira (18). O velório está marcado para às 13h30 e o sepultamento será às 14h30, no Cemitério de N. Senhora do Belém, em Duque de Caxias -RJ