BALÃO MISTERIOSO

Um balão chinês misterioso apareceu nos céus do estado de Montana (EUA) na última quinta-feira (2). Desde então, China e Estados Unidos passam por uma crise diplomática para entender quais as causas e os motivos do balão ter invadido o espaço aéreo americano.

Os dois países já apresentaram suas versões sobre o ocorrido. Enquanto os EUA acreditam que era um balão de espionagem, a China alega ser um instrumento meteorológico que desviou da sua rota e viajou até o território americano.