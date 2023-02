Cidade cearense tem novas eleições após morte do prefeito e vice

Eleitores de Palhano voltam às urnas neste domingo (5) para eleger prefeito e vice. A eleição suplementar ocorre devido à morte do gestor e do vice, em 2020 e 2022, respectivamente. Disputam as eleições na cidade José do Lalá (PT) e Batista da Mariana (PSD).

Dinho Nunes, eleito prefeito em 2020, morreu com Covid-19 no mesmo ano da campanha eleitoral. A gestão da cidade foi assumida pelo vice, Francisco Erisson Ferreira, que faleceu em dezembro de 2022 de Acidente Vascular Cerebral (AVC). Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) a cidade tem 8.872 eleitores aptos a votar.