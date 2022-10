Caminhão carregado de mandioca tomba na MS-141, entre Naviraí e Ivinhema

Um caminhão carregado de mandioca, que seguia pela MS-141 sentido Naviraí a Ivinhema, veio a sair da pista e tombar na tarde de ontem (14).

De acordo com o apurado, o caminhão com carga de mandioca seria descarregado em uma fecularia no município de Ivinhema.

O condutor do caminhão, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros até o hospital da cidade de Ivinhema, com vários ferimentos. O caminhão teve vários danos e a carga de mandioca ficou espalhada no chão.

O acidente, aconteceu próximo a Usina Adecoagro. As causas serão apuradas pelas autoridades policiais.

Fonte: Jornal do Conesul