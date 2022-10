Atletas de MS conquistam medalhas de ouro e bronze no Campeonato Brasileiro de Atletismo Sub-16

Dois jovens atletas de Mato Grosso do Sul conquistaram medalhas de ouro e bronze no Campeonato Brasileiro Interclubes de Atletismo Sub-16, encerrado no último fim de semana no Complexo Esportivo de Timbó, em Santa Catarina.

No pódio mais alto, Vitória da Silva Barreto, de 14 anos, foi a melhor na prova de arremesso do peso. A atleta da Associação Três-Lagoense de Atletismo “Professor Tó” chegou à marca de 13,44 metros, superando 44 adversárias.

Com o resultado, a sul-mato-grossense, liderou o ranking brasileiro sub-16 na prova, sob comando técnico de Reynaldo Abrão Camargo, segundo a Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de MS).

Já o atleta Gabriel Antônio Marques Claudino, de 15 anos, conquistou bronze nos 75 metros rasos, com o tempo de 8s75, apenas três centésimos do primeiro colocado (8s72). O velocista da Associação Ponta-Poranense Esporte É Vida, também é aluno beneficiário do Bolsa Atleta, com o técnico Domingos Junior Carvalho.

O campeonato foi organizado pela CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo), reunindo 821 atletas de 128 clubes, de 21 estados e o Distrito Federal. MS foi representado por 39 atletas de 11 clubes: Associação Desportiva Atletas de Cristo, Apev/Ponta Porã, Associação Atlética Banco do Brasil, Associação dos Servidores Públicos Municipais de Chapadão do Sul, Associação Master de Atletismo, ATA/Três Lagoas, Associação da Escola Estadual Alziro Lopes, Grupo de Corrida e Assessoria Esportiva Fartlek, Polo Indígena Mbo’eroy Guarani Kaiowá, LEMR e Sprint Social.

Fonte: Midiamax