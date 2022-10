Limpeza urbana custará R$ 2,1 milhões para prefeitura de Eldorado

Serviços de limpeza urbana custarão R$ 2.116.410,70 para a prefeitura de Eldorado. O contrato foi publicado nesta sexta-feira (14).

A publicação foi feita no Diário Oficial da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul). Conforme o extrato do contrato, a contratada é a JPM Prestadora de Serviços Eireli – Me.

A empresa deverá realizar serviços de limpeza das vias urbanas, corte, podas de árvores, coleta de entulhos, galhos, capinação, coleta de grama, limpeza de bueiros e pinturas dos meios-fios.

Além disso, será responsável pela coleta de resíduos domiciliares, coleta seletiva de resíduos recicláveis e educação ambiental no município de Eldorado e Distrito Morumbi.

Assim, o contrato tem vigência até 30 de setembro de 2023.

Fonte: Midiamax