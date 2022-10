Com recursos da COSIP, Prefeitura de Iguatemi investe em moderna iluminação da praça J.F.L

A Praça João Francisco Lopes em Iguatemi abriga o maior complexo esportivo, social e recreativo do município, com quadra de futebol com gramado sintético, playground, quadra de voleibol de areia, pista de caminhada e um grandioso “calçadão” onde são realizados os eventos festivos do município.

Para melhorar o local, a prefeitura de Iguatemi está investindo, através da COSIP – Contribuição de Serviço de Iluminação Pública, 122 Mil reais na execução de obra de modernização da iluminação, com instalação de luminárias de Led da Praça e ainda no novo sistema de iluminação da estrutura do Centro de Comercialização de Produtos da Agricultura Familiar (Cepaf), recentemente construído no local. Além disso, também implantou novas luminárias no campo de voleibol de areia e nas quadras esportivas (sintética, basquete 3×1 e Futsal).

“É o retorno de todos os investimentos da taxa de iluminação pública, que volta para o bem estar da nossa população. São investimentos responsáveis e necessários, além de deixar seguro, bonito e bem iluminado as noites de quem faz uso do local”, disse o prefeito Dr. Lídio Ledesma.

Fonte: Ascom – Anailton Batista (AéroDrone)