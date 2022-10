Associação Comercial de Mundo Novo

A Associação Comercial e Empresarial de Mundo Novo (ACEMN) realizou na noite da terça-feira (11), na Maçonaria Estrela da Fronteira, no bairro Berneck, um evento de comemoração aos 45 anos da entidade.

No evento, a ACEMN, pela primeira vez na sua história, foi a autora de um processo que premiou 45 empresas em 45 segmentos. O modelo é o Top Of Mind, que na tradução significa ‘no topo da mente’ ou mais brasileiramente como ‘na ponta da língua’, ou seja, após a pergunta sobre qual empresa mais lembrada como material de construção (por exemplo), o entrevistado já responde qual a primeira empresa que lhe vem à mente.

A pesquisa foi realizada pela empresa PIM Brasil, com a supervisão do consultor Sebrae Carlos Henrique. Segundo a gestora executiva da associação, Fernanda Galvani,

“foram escutadas em torno de 400 pessoas, maiores de 18 anos, de ambos os sexos e diferentes ocupações, independente de classe social”.

Os premiados não tiveram custo para receber a placa com o certificado de Destaque Empresarial 2022. Quem não esteve presente no evento receberá o seu troféu normalmente. Já quem prestigiou o evento teve acesso a um refinado jantar dançante e viu, em primeira mão, os mais lembrados em cada segmento. Associados e não associados – vencedores ou não – foram convidados para adquirir lugar em uma mesa (no valor de R$ 300,00 o casal).

O presidente da ACEMN, Ivan Klaus, apontou para a credibilidade, seriedade e importância do prêmio.

“Temos um parceiro, que inclusive patrocinou o evento, e quem ganhou o prêmio foi outra empresa do ramo. Temos um diretor muito assíduo na diretoria e o seu concorrente é quem levou o prêmio. Isto já demonstra a seriedade do processo”,

apontou klaus, que em sua fala no cerimonial agradeceu toda a sua diretoria e encerrou com um “o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos”, dando um indicativo que apoia o projeto político-administrativo-eleitoral do atual presidente da República.

Presentes no evento comerciantes e empresários da cidade, além do prefeito de Japorã, Paulo Franjotti (PSDB), do presidente da Câmara de Japorã, Antônio Carlos dos Santos. Do município, prefeito Valdomiro Sobrinho, vice-prefeita Rosária Andrade, vice-presidente da Câmara, Kaudi Filho, e diretores da ACEMN. O presidente da associação comercial (Acini) de Iguatemi, Darci Antônio da Silva, também esteve presente.

Ganhadores:

Loja de Produto Agropecuário – Copagril; Clínica Veterinária e Pet Shop – Pontelli; Choperia e Petiscaria – Tapajós; Conveniência e Distribuidora de Bebidas – Multi Marcas; Distribuidora de Gás – Otto Gás; Lanchonete – Mileto; Mercado de Bairro – J. Santos; Pizzaria – Casarão; Restaurante – Mandacaru; Hortifrúti – Espósito; Sorveteria – The Best; Supermercado – Expresso; Autopeças e Acessórios – Piroli; Posto de Combustível – Maringá; Mecânica de Automóveis – Revizza; Calçados – Candies; Cama Mesa e Banho – Serrana; Celular e Acessórios – Encape Cell; Moda Feminina Adulto – Magaby; Moda Masculina Adulto – Guapo; Moda Infantil – Petituca; Ótica e Relojoaria – Sete Quedas; Autoescola – El Shadai; Escola Particular – Adventista; Escola de Idiomas – KNN; Jornal e TV – Tv Sobrinho; Livraria e Papelaria – Casa do Estudante; Instituição de Ensino Superior – Uems; Floricultura – Recanto das Flores; Escritório Contábil – Mundo Novo; Loja de Ferragens – Maffer; Materiais de Construção – Makel; Móveis e Eletrodomésticos – Gazin; Moveis Planejados – Dl Móveis; Tintas – Delicato; Academia – Evolution; Barbearia – Borelli; Clínica Odontológica – Dr. Kennedy; Farmácia – Globo; Laboratório de Análises Clinica – Bioanálise; Salão de Cabelereiro e Estética – Revitalle; Banco e Cooperativas de Créditos – Sicredi; Gráfica – Cometa; Hotel – Master; Provedor de Internet – Global.

Texto e foto: Jandaia Caetano – Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Mundo Novo