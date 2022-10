Três comércios são alvos de ladrões em Guaíra

Três estabelecimentos comerciais foram alvos de criminosos na madrugada de segunda-feira (10), conforme a Polícia Militar de Guaíra.

Segundo as informações, em um dos estabelecimentos, localizado na Av. Mate Laranjeiras, marginais fizeram um buraco no telhado e adentraram o interior da loja, de onde furtaram um celular Samsung. No forro do estabelecimentos, os policiais encontraram duas sacolas de roupas, que foram abandonadas pelos ladrões.

Em outra situação, uma mercearia teve uma porta arrombada. Do interior do comércio, foram subtraídos gêneros alimentícios e demais produtos, além de certa quantia em dinheiro.

Ainda conforme a Polícia Militar, durante a madrugada a PM também foi mobilizada para atender uma situação de furto em andamento, onde dois elementos estavam tentando arrombar uma empresa na Av. Martin Luther King. Segundo o proprietário, ao perceberem que a Polícia foi acionada, os elementos fugiram tomando rumo à Eletrosul, sem levar nada.

Fonte: Ponto da Notícia