Prefeito Valdomiro assina ordem de serviço para iluminação de led na Avenida JK e recapeamento de 43 quadras

Investimento de quase R$ 3 milhões é fruto de parceria com o governo estadual; Confira mais informações no Podcast desta tarde (15h00)

O prefeito de Mundo Novo, Valdomiro Sobrinho, ao lado do presidente da Câmara de Mundo Novo, Paulo Lourenço, e do secretário municipal de Infraestrutura, Waldemar Marinho, assinou na manhã desta sexta-feira (07) ordem de serviço de duas obras a serem realizadas em parceria com o Governo do Mato Grosso do Sul.

Uma autorização trata-se da modernização da iluminação da Avenida JK, com troca de lâmpadas comuns por led – incluindo novos postes. A Laser Iluminação, de Campo Grande, venceu a licitação e tem até o dia 21 de março do ano que vem para terminar a obra. O valor ficou em R$ 434.422,39.

Outra obra que pode ser iniciada é a de recapeamento de 43 quadras de asfalto nos bairros Fleck e São Jorge. A Sotran Construtora venceu a licitação e terá até o dia 18 de julho do ano que vem para concluir o serviço. O valor da obra ficou em R$ 2.449.669,15.

O convênio de recapeamento ficou restrito aos dois bairros, pois estes já passaram pelo recebimento do encanamento do saneamento básico.

Fonte: Jandaia Caetano/Semcos- Mundo Novo