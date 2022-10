12º BPM forma mais 36 agentes de fiscalização de trânsito para atuarem em 6 Municípios do Conesul

Policiais Militares do 12º BPM realizaram no período de 05/09 a 07/10/2022 o 7º Curso de Agente de Fiscalização de Trânsito/2022 promovido pelo BPTRAN, Batalhão de Trânsito da Capital, com o objetivo de atuarem em Naviraí, Itaquiraí, Eldorado, Iguatemi, Mundo Novo e Japorã

Esta formação habilita mais 36 policiais militares do 12 °BPM que já atuam no policiamento preventivo e ostensivo, mas que ainda não possuiam o curso de agente de trânsito, a realizar a fiscalização do trânsito urbano nesses Municípios.

Os policiais militares tiveram instruções sobre legislação de trânsito, engenharia de tráfego, meio ambiente, atendimento de sinistros de trânsito, língua portuguesa, psicologia aplicada, dentre outras, totalizando 200 horas/aula conforme a exigência da Portaria 94/17 do SENATRAN.

O curso foi realizado na modalidade semi-presencial e finalizado com instruções práticas em Naviraí e Mundo Novo.

Importante observar que para o trânsito seguro, com prioridade para a preservação da vida, a fiscalização é um dos três fatores mais importantes, ao lado da engenharia viária e veicular e principalmente da consncientizacao de todos os usuários, desde os pedestres, ciclistas e veículos automotores como motocicleta, automóveis ate veículos pesados de transporte de cargas.

Fonte: TanaMídia Naviraí