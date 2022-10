Acidente próximo à Ponte Ayrton Senna envolve quatro veículos

Um acidente foi registrado na manhã de sábado (08), na BR-163, trecho que liga as cidades de Guaíra (PR) a Mundo Novo (MS).

Segundo as informações, a colisão envolveu quatro veículos, sendo um Toyota/Celica, um GM/Prisma, um VW/Golf e um Honda/CRV.

Todos veículos seguiam em direção à Mundo Novo, quando acabaram se envolvendo em um engavetamento, logo após a Ponte Ayrton Senna.

Equipes da CCR MS Via estiveram no local prestando atendimento ao acidente, que gerou transtornos no trânsito.

Os veículos tiveram danos, mas não há informações sobre feridos.

FILAS

Motoristas que trafegavam pelo trecho também enfrentaram grandes filas. O trânsito intenso foi provocado por obras nas proximidades da Ponte Ayrton Senna, em Guaíra.

Fonte: Ponto da Notícia