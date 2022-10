Com ciúmes de esposa, homem invade casa e mata rapaz a facadas

Jhonatan Fernando da Silva, de 29 anos, foi assassinado a facadas na noite de ontem (2), na cidade de Eldorado, pelo marido de 36 anos, de sua prima. A faca usada no crime não foi encontrada.

Informações são de que Jhonatan estava na casa de sua prima, que é casada com o autor. Na residência junto da vítima estavam outras pessoas conversando e bebendo, quando o homem com ciúmes entrou na casa e com uma faca e desferiu golpes contra a vítima que foi socorrida para o hospital.

O autor foi encontrado e preso e confessou que já havia cumprido pena pelo crime de homicídio em Foz do Iguaçu. A faca usada no assassinato não foi encontrada. Jhonatan que foi levado para o hospital morreu durante o atendimento.

Fonte: TanaMídia Naviraí