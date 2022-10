BPFron prende dois homens e apreende veículo, um revólver e munições em Guaíra

Na segunda-feira, (03) policiais militares do BPFRON – Batalhão de Polícia de Fronteira, durante patrulhamento em Guaíra abordaram um veículo Audi/A4 com dois indivíduos.

Na busca pessoal com um deles foi localizado um celular cujas características se assemelhavam com um aparelho que foi roubado ontem por criminosos, contra o homem que portava o aparelho celular foi encontrado em seu desfavor um mandado de prisão, expedido pela Vara Criminal de Guaíra, por roubo.

Após buscas no automóvel foi localizado um revólver calibre 38 da marca Rossi com 5 munições, 29 munições de calibre 38, 180 reais em espécie, dois celulares e roupas semelhante as usadas no cometimento de um roubo registrado ontem.

Os presos de 18 e 23 anos foram encaminhados com o veículo e os objetos apreendidos para a Delegacia da Polícia Civil de Guaíra.

Fonte: Ponto da Notícia