A convite do prefeito Chico Piroli do município de Sete Quedas, a equipe da secretaria de infraestrutura de Japorã, participou de um treinamento pra aplicação do produto estabilizante de solos EMC SQUARED.

Entenda mais sobre o EMC SQUARED:

EMC é a sigla em inglês de Earth Materials Catalyst. Catalisador de Materiais Terrosos, em português; SQUARED por sua vez quer dizer “ao quadrado”, significando aqui, catalizador muito mais eficaz. EMC SQUARED é um produto americano, com certificado de qualidade, fabricado pela Stabilization Products LLC da Califórnia. EMC SQUARED é constituido por enzimas naturais de alta qualidade obtidas por processos de fermentação, enzimas estas conhecidas por acelerarem ou catalizarem reações químicas, realizando em poucos segundos reações que demorariam muito tempo para ocorrer.

EMC SQUARED, também conhecido como biocatalizador de partículas de solos, apresenta-se na forma de um composto orgânico superconcentrado, formulado para melhorar as propriedades de engenharia de materiais terrosos como o solo, aumentando na densidade, cimentação entre suas partículas, resistência à umidade e, consequentemente, conferindo maior estabilidade e capacidade de sua massa suportar maiores cargas.

Os benefícios das ações do EMC SQUARED se aplicam em qualquer obra de terra, principalmente da área rodoviária que envolvem grandes volumes: estradas não-pavimentadas – reduz a infiltração de umidade, susceptibilidade ao aparecimento de buracos, afundamento nas trilhas de rodas, corrugações, perda de material por abrasão e poeira; pode ser aplicado a uma grande variedade de materiais terrosos para atuarem como base, sub-base, reforço do subleito e mesmo como camada de rolamento.

Fonte: Jornal do Conesul