sexta-feira,
05/06/2026
Mais
    InícioNotíciasCidadesCarreta com 4 toneladas de drogas é apreendida pela PRF em Guaíra
    DestaqueNotíciasCidadesGuaíraPolicial

    Carreta com 4 toneladas de drogas é apreendida pela PRF em Guaíra

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira
    A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou na noite desta desta quinta-feira (04), a apreensão de um carregamento de 4.023 kg de maconha e 1.397 gramas de haxixe. O flagrante ocorreu no posto da PRF da Ponte Ayrton Senna, no km 350 da BR-163 em Guaíra.
    Os policiais abordaram uma carreta Scania amarela que tracionava um semirreboque. De acordo com a documentação fiscal apresentada e com a declaração inicial do motorista, de 34 anos, o veículo transportava uma carga de milho carregada em Ponta Porã (MS) e que teria como destino a cidade de Videira (SC).
    No entanto, durante uma verificação de rotina no compartimento de carga, os agentes localizaram os fardos da droga depositados diretamente sobre os grãos de milho.
    O condutor — morador da cidade de Caçador (SC) — admitiu que a a droga fora  insira na carga em Ponta Porã (MS) mas também que desconhecia o destino final da droga.
    O caminhoneiro foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Ele, os veículos, e a droga foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal de Guaíra.
    Com informações: Ponto da Notícia
    Artigo anterior
    Câmara de Japorã homenageia o Pastor Marcos Valter com Moção de Aplausos
    Próximo artigo
    ROTAM apreende carro carregado com cigarros em Guaíra

    Mais Lidas

    Rua Voluntários da Pátria, 820 - Centro
    CEP 79980-000 | Mundo Novo - MS

    Contato: tribunadopovo@hotmail.com

    Siga nas Redes Sociais: