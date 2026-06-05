Carreta com 4 toneladas de drogas é apreendida pela PRF em Guaíra

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou na noite desta desta quinta-feira (04), a apreensão de um carregamento de 4.023 kg de maconha e 1.397 gramas de haxixe. O flagrante ocorreu no posto da PRF da Ponte Ayrton Senna, no km 350 da BR-163 em Guaíra.

Os policiais abordaram uma carreta Scania amarela que tracionava um semirreboque. De acordo com a documentação fiscal apresentada e com a declaração inicial do motorista, de 34 anos, o veículo transportava uma carga de milho carregada em Ponta Porã (MS) e que teria como destino a cidade de Videira (SC).

No entanto, durante uma verificação de rotina no compartimento de carga, os agentes localizaram os fardos da droga depositados diretamente sobre os grãos de milho.

O condutor — morador da cidade de Caçador (SC) — admitiu que a a droga fora insira na carga em Ponta Porã (MS) mas também que desconhecia o destino final da droga.

O caminhoneiro foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Ele, os veículos, e a droga foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal de Guaíra.

Com informações: Ponto da Notícia