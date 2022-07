Atleta guairense conquista pódio na Corrida da Lua Cheia em Cascavel

No último dia 16 de julho, o Município de Guaíra foi representado em Cascavel, onde aconteceu a corrida da Lua Cheia.

Essa corrida é uma prova organizada pela Four Eventos, onde foram percorridas as distâncias de 4,2 km e 8,4km no Lago Municipal de Cascavel. A largada ocorreu pontualmente às 19h.

Nem mesmo o vento, frio e chuva foram empecilho para que aproximadamente 200 atletas participassem do evento em um dos mais belos cartões postais da cidade.

Na distância de 4,2 km, o atleta, CHARLES FRIEDRICH, da equipe Guaíra Runners/TimeJurandyrCouto conquistou a primeira colocação em sua categoria de 40 a 49 anos, com o tempo de 16min e 13seg.

Município de Guaíra, por meio da Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura deu total apoio ao atleta e o parabeniza pelo bom desempenho e dedicação na corrida.

O resultado oficial do evento pode ser consultado no site foureventos.com/resultados

Fonte: Prefeitura de Guaíra