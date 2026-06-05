sexta-feira,
05/06/2026
Mais
    InícioNotíciasCidadesGuaíra – Gerente de granja denuncia ameaças após desentendimento comercial
    DestaqueNotíciasCidadesGuaíraPolicial

    Guaíra – Gerente de granja denuncia ameaças após desentendimento comercial

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    O gerente de uma granja procurou a sede da 4ª Companhia da Polícia Militar de Guaíra na tarde de quinta-feira (4) para registrar uma ocorrência de ameaça.

    Segundo o relato, há cerca de quatro dias ele vem sendo ameaçado presencialmente e também por telefone por uma mulher e seu esposo. As intimidações teriam começado após um desentendimento comercial envolvendo a prestação de serviços de limpeza na empresa que ele administra.

    De acordo com o gerente, o casal responsável pela empresa contratada não teria cumprido as obrigações previstas em contrato e passou a exigir o pagamento de valores adicionais aos que já haviam sido quitados. Diante da recusa em efetuar novos pagamentos, as ameaças teriam se intensificado.

    A vítima foi orientada sobre os direitos e os prazos para representação criminal. O boletim de ocorrência foi registrado e encaminhado à 13ª Delegacia Regional de Polícia de Guaíra, que dará sequência às investigações e aos procedimentos da polícia judiciária.

    Redação Portal Guaíra

    Artigo anterior
    ROTAM apreende carro carregado com cigarros em Guaíra
    Próximo artigo
    Decisão por considerar facções criminosas no Brasil como terroristas entra em vigor

    Mais Lidas

    Rua Voluntários da Pátria, 820 - Centro
    CEP 79980-000 | Mundo Novo - MS

    Contato: tribunadopovo@hotmail.com

    Siga nas Redes Sociais: