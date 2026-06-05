Guaíra – Gerente de granja denuncia ameaças após desentendimento comercial

O gerente de uma granja procurou a sede da 4ª Companhia da Polícia Militar de Guaíra na tarde de quinta-feira (4) para registrar uma ocorrência de ameaça.

Segundo o relato, há cerca de quatro dias ele vem sendo ameaçado presencialmente e também por telefone por uma mulher e seu esposo. As intimidações teriam começado após um desentendimento comercial envolvendo a prestação de serviços de limpeza na empresa que ele administra.

De acordo com o gerente, o casal responsável pela empresa contratada não teria cumprido as obrigações previstas em contrato e passou a exigir o pagamento de valores adicionais aos que já haviam sido quitados. Diante da recusa em efetuar novos pagamentos, as ameaças teriam se intensificado.

A vítima foi orientada sobre os direitos e os prazos para representação criminal. O boletim de ocorrência foi registrado e encaminhado à 13ª Delegacia Regional de Polícia de Guaíra, que dará sequência às investigações e aos procedimentos da polícia judiciária.

Redação Portal Guaíra