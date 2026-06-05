ROTAM apreende carro carregado com cigarros em Guaíra

Uma carga de 250 pacotes de cigarros de origem estrangeira foi apreendida pela equipe da ROTAM do 31º Batalhão da Polícia Militar na tarde de quinta-feira (4), em Guaíra. A ação ocorreu por volta das 15h, durante a Operação Protetor de Divisas e Fronteiras.

Conforme as informações divulgadas pela Polícia Militar, os policiais realizavam fiscalização na BR-272 quando abordaram um veículo Ford Fiesta. Durante as buscas, foram encontrados 250 pacotes de cigarros estrangeiros escondidos no interior do automóvel.

Diante da situação, o veículo e toda a mercadoria foram apreendidos. Os materiais foram encaminhados à Receita Federal, seguindo orientação da Polícia Federal.

Os envolvidos foram identificados, qualificados e liberados após os procedimentos cabíveis. Um boletim de ocorrência foi registrado.

Com informações: Ponto da Notícia