JAPORÃ: prefeito Paulão Franjotti reúne servidores e defende nome de Riedel para governador

O prefeito de Japorã Paulo César Franjotti (Paulão) está empenhado na defesa do nome de Eduardo Riedel como pré-candidato a governador de Mato Grosso do Sul. Semanalmente, ele tem reunido grupo de 35 a 45 servidores municipais e mostrado a importância da eleição do ex-secretário estadual de Infraestrutura, para o seu município, e para o estado.

Reuniões já foram realizadas com o primeiro e segundo escalões da Prefeitura, envolvendo equipes da Administração, Educação, Saúde, Assistência Social, Infraestrutura, Agricultura, Finanças e Planejamento Econômico e Desenvolvimento e Turismo e Departamento de Esportes.

Prefeito Paulo Franjotti (à esquerda) e o cacique Roberto Carlos da Aldeia de Japorã: juntos apoiam Eduardo Riedel.

Paulão tem sido taxativo em seus discursos mostrando a todos que o município de Japorã avançou, se transformou e se desenvolveu muito nos últimos anos, principalmente, no período em que Eduardo Riedel esteve à frente da Secretaria Estadual de Infraestrutura. “Os grandes investimentos que nosso município recebeu em obras estruturantes do atual governo de Reinaldo Azambuja vieram de projetos a ações que passaram pelas mãos do Eduardo Riedel. Aliás, se hoje está acontecendo o recapeamento da cidade, é mais uma importantíssima obra que tem a chancela do Eduardo Riedel”, pontua Paulo Franjotti.

O prefeito de Japorã detalha melhorias em diversos setores, como da agricultura familiar através da aquisição de patrulhas mecanizadas, programas de apoio ao cidadão como o Mais Social, investimentos em Segurança Pública, dentre outros, que têm proporcionado a melhoria da qualidade de vida dos japoraenses.

“Agora está chegando a hora de nós reconhecermos estas iniciativas. Por isso, defendo o nome de Eduardo Riedel e todos que gostam de nosso município também precisam ter esta consciência. Outros governos não lembravam de Japorã e quando buscávamos recursos e melhorias, ficávamos horas esperando na Governadoria para sermos recebidos e os compromissos ficavam na promessa. No atual governo foi diferente. Tudo o que foi combinado, com a participação do vice-prefeito Gabriel Klasmann e de nossos vereadores, foi cumprido pelo governador Reinaldo Azambuja e por Eduardo Riedel. Não podemos errar mais e permitir que Japorã volte a ser esquecido pelo futuro governo do estado”, alerta o prefeito Paulo Franjotti.

Fonte: Roney Minella – Repórter Panorama do MS