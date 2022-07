Após licitações, setor de Iluminação Pública deve avançar com troca de lâmpadas led e novos braços de luz

O Governo de Mundo Novo realizou uma grande licitação para estruturar o setor de iluminação pública no município. São lâmpadas led de 100, 150 e 200 watts de potência que serão trocadas nas vias públicas.

Foi solicitado para as empresas vencedoras a primeira leva. São 400 lâmpadas de 100 watts, 320 de 150 watts e 70 de 200w. A Secretaria Municipal de Infraestrutura, através do setor de Iluminação Pública, poderá ir pedindo os itens com o decorrer da necessidade e plano de ação do trabalho.

Outro investimento é nos braços de luz, para que a rede seja ampliada em locais deficitários. Cerca de 300 braços foram adquiridos. Na última semana, novos braços foram colocados em alguns bairros, como Vila Nova e Copagril. Na sequência, a Estrada Daudt Conceição também será beneficiada.

Venceram a licitação, as empresas: Anadina – 1.500 unidades de 100w (R$ 471.000,00); Mendonça Junior – 3 mil unidades de 150w (R$ 1.149.000,00); Elétrica Luz Comercial – 500 unidades de 200w (R$ 279.500,00).

Caso todo o material licitado seja adquirido, o investimento entre as novas lâmpadas e os braços de luz será superior a R$ 2 milhões.

Fonte; Jandaia Caetano/Semcos- Mundo Novo