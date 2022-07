Time de Japorã foi desclassificada da Copa Assomasul após irregularidade de jogador

O time de Japorã disputou os jogos da 1ª fase da Copa Assomasul no último fim de semana, em Itaquiraí, durante a última rodada desta etapa da competição, no domingo (17).

A equipe jogou bem e conquistou a classificação para a 2ª fase, mas uma irregularidade os tirou do campeonato. Nesta quinta-feira (21), a Assomasul oficializou a desclassificação do time, em publicação no Diário Oficial.

Conforme o documento, Japorã descumpriu a regra do Art. 28 da Copa Assomasul. Na resolução, a associação diz que o técnico do time disse que sabia da irregularidade de um dos jogadores.

Com isso, o time foi retirado da competição e declarada perdedora por 3 a 0 em favor dos adversários, neste caso, Itaquiraí e Angélica. O placar no dia, havia fico assim:

Itaquiraí (5) 1 x 1 (4) Japorã (Pênaltis)

Japorã 5 x 0 Angélica

Pelo resultados, Japorã se classificaria no lugar de Itaquiraí, entretanto a escalação do jogador irregular a desclassificou.

Copa Assomasul

A competição volta no dia 30 de julho. Conforme regramento da competição, os confrontos são definidos em sorteio, que são realizado em campo. A Copa Assomasul terá cinco fases com a final marcada para o dia 5 de novembro.

Confira os times que vão disputar a 2ª etapa:

Aquidauana Camapuã Sete Quedas Corumbá Costa Rica Coxim Nioaque Figueirão Sonora Rochedo Três Lagoas Nova Andradina Bandeirantes Selvíria Bataguassu Jaraguari Paranaíba Batayporã Miranda Bela Vista Novo Horizonte do Sul Sidrolândia Caracol Rio Brilhante Campo Grande Porto Murtinho Itaporã Nova Andradina Bataguassu Batayporã Novo Horizonte do Sul Rio Brilhante Itaporã Caarapó Dourados Juti Mundo Novo Naviraí Itaquiraí

Além de troféus e medalhas para as quatro primeiras equipes e para o artilheiro e goleiro menos vazado, esse ano o grande campeão ganhará uma arena com quadra de futebol sintética.

Fonte: Midiamax