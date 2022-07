PREFEITURA DE IGUATEMI REALIZARÁ LEILÃO DE VEÍCULOS E BENS INSERVÍVEIS

A prefeitura, através das secretarias municipais de Administração e a de Finanças, realizará Leilão Público de bens móveis inservíveis, veículos e sucatas. De acordo com a administração, dezenove lotes foram colocados para o pleito.

A homologação do Laudo de Avaliação da Comissão do leilão saiu publicado na edição de quarta (20), no diário oficial eletrônico da Associação dos Municípios de MS (Assomasul).

De acordo com o secretário de administração do município, “O leilão é uma ótima forma de converter os bens que não são mais aproveitáveis, em recursos para adquirir um novo patrimônio, que seja proveitoso para a municipalidade”, enfatizou o secretário Delsio Sovernigo.

LISTA DOS BENS COLOCADOS PARA O LEILÃO:

– FIAT SIENA ATTRACTIV 1.4 2015/2016; CAMINHONETE AMBULÂNCIA FIAT DUCATO ADAPTA AMB 2010/2011; CAR/CAMINHONET/C. ABERTA PEUGEOT HOGGAR XLINE 2012/2013; PASSAGEIRO /AUTOMÓVEL FIAT PALIO FIRE 2014/2015; PASSAGEIRO/AUTOMÓVEL FIAT DOBLO ADV. 1.8 FLEX 2014/2014; PASSAGEIRO/AUTOMÓVEL FIAT PALIO FIRE 2015/2016; PASSAGEIRO/AUTOMÓVEL FIAT UNO MILLE ECONOMY 2013/2013; PASSAGEIRO/AUTOMÓVEL FIAT DOBLO ADV. 1.8 FLEX 2012/2012; PASSAGEIRO/ÔNIBUS MERCEDES BENZ ÔNIBUS 1980/1980; ESPECIAL / CAMINHONETE FIAT TORO FREEDOM MT DIESEL 4X4 2016/2017; ESPECIAL / CAMINHONETE NISSAN FRONTIER 4X4 2015/2015; CARROCERIA DE MADEIRA, MEDINDO 1.80 (LARGURA) X 10.00 (COMPRIMENTO) X 2.55 (LARGURA) FLACH CARROCERIAS TIPO ABERTA, MODELO GRANELEIRA 2016; VASSOURA PARA MINICARREGADEIRA BOBCAT VARREDORA/ RECOLHEDORA 2012; TRATOR AGRÍCOLA SOBRE RODAS VALTRA 985 2001; TRATOR AGRÍCOLA VALMET 128 1988; MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS BOBCAT S185 2012; PÁ CARREGADEIRA DE RODAS CATERPILLAR 924G 2002; PÁ CARREGADEIRA DE RODAS CASE W20 2003; PASSAGEIRO/AUTOMÓVEL VOLKSWAGEN GOL 1.0 GIV 2012/2013.

Texto: Anailton Batista – Assessor de comunicação