Para promover melhorias nos atendimentos de programas sociais, prefeitura de Itaquiraí propõe ao Governo do Estado, mudança de local do Mais Social

Buscando priorizar os atendimentos às pessoas assistidas pelos programas sociais, o prefeito Thalles Tomazelli, esteve na última quarta-feira (20-07), na Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho – SEDHAST, onde solicitou à secretária, Elisa Cleia Pinheiro, a viabilidade para levar os atendimentos do Programa Mais Social (antigo Vale Renda) para um novo prédio que será construído pela Prefeitura de Itaquiraí em anexo a ao CRAS. A nova estrutura terá mais espaço e comodidade para as pessoas que buscam o atendimento.

Ao justificar a sua preocupação em melhorar os atendimentos as pessoas que mais necessitam dos programas sociais, Thalles destacou que o atual prédio onde acontecem os trabalhos, está deteriorado e o espaço físico deixa de oferecer conforto aos usuários.

“Com a mudança de local, as pessoas que são assistidas pelo programa social do governo do estado não precisaram percorrer grandes distâncias afim de irem a outros setores que prestam atendimentos sociais, haja vista que ficarão localizado todos em um mesmo bloco. É uma maneira de agilizar os atendimentos, proporcionado mais conforto às pessoas necessitam dos serviços”, disse Thalles.