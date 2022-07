Governo de Mundo Novo realizou licitação para material de 10 casas no Universitário

O Governo de Mundo Novo licitou na manhã desta quarta-feira (13) material de construção para dez casas no bairro Universitário, atrás do ESF Walid Nage (Posto de Saúde). A Japorã Materiais de Construção venceu o processo no valor de R$ 379.996,24.

As dez casas serão entregues em uma parceria do município com o governo do estado, através da Agehab (Agência Estadual de Habitação). No local, o governo municipal já realizou a drenagem e inicia em breve a pavimentação da Travessa Leonardo Waloszek.

O próximo passo será o município fazer uma licitação de uma empresa para a construção das casas ou realizar a obra com mão de obra própria. Este processo será de 100% com recursos próprios.

Já o valor do material (R$ 379 mil) ficou em R$ 255 mil do governo estadual e R$ 124 mil do governo local. As dez famílias foram selecionadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social, através de critérios sociais.

Fonte: Jandaia Caetano/Semcos-Mundo Novo