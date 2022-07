Mundo Novo apresentou novos maquinários para a Agricultura avaliado em quase R$ 2 milhões

Na última segunda-feira (04), o Governo de Mundo Novo realizou uma carreata do Paço Municipal até a garagem da Secretaria Municipal de Agricultura, localizada no parque Industrial I – próximo ao Rancho Caroline.

No percurso, a população pode ver um caminhão caçamba e uma pá carregadeira, dois tratores e alguns implementos agrícolas. A pá (mais de R$ 600 mil) e o trator 160 cv (R$ 430 mil) chegaram na última sexta-feira (1º).

São dois programas em parceria com o governo estadual – em ambos, com apoio do governo federal através da bancada de MS no Congresso.

No Prosolo (Programa Estadual de Manejo e Conservação do Solo e Água), chegou a pá-carregadeira e o caminhão caçamba. Ainda deve vir uma motoniveladora e uma escavadeira hidráulica.

Já no Programa de Apoio à Agricultura Familiar, chegaram os dois tratores e mais oito implementos. Ainda deve vir mais sete implementos agrícolas.

Só dos materiais apresentados na última segunda-feira, somando os dois programas, o montante do investimento alcançou R$ 1,8 milhão.

Fonte: Jandaia Caetano/Semcos- Mundo Novo