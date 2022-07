VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE IGUATEMI ACOMPANHOU INCINERAÇÃO DE MAIS DE 800 KG DE DROGAS

O Departamento de Vigilância Sanitária de Iguatemi, acompanhou na quarta-feira dia 06 julho, a incineração de mais de 878,138Kg, de substâncias entorpecentes. A ação, foi realizada pela Polícia Civil e ocorreu no Frigorífico Agroindustrial de Iguatemi. O procedimento, foi devidamente autorizado pelo Poder Judiciário de Iguatemi.

Toda a droga incinerada, foi apreendida em inquéritos policiais instaurados pela Polícia Civil de Iguatemi, de acordo com o § 4o do art. 50, da Lei nº. 11.343/2006 (Lei de Drogas). A imensa quantidade de droga incinerada, nada mais é que o fruto do esforço e dedicação das forças de segurança da região, que lutam para combater e reprimir o tráfico desses produtos.

Mais um excelente trabalho realizado pelas forças de segurança da região, com ações de repressão e combate ao tráfico. Só através de um trabalho conjunto entre as forças policiais da região de fronteira, será capaz de obter resultados positivos na luta diária contra às drogas.

MATERIAL INCINERADO:

876,926Kg de Maconha;

0,012gramas de Crack;

1,200 kg de Skunk.

Conforme informações do Chefe da Vigilância Sanitária de Iguatemi, Paulo Amaral, toda incineração de drogas no nosso Município a Vigilância Sanitária local é comunicada para acompanhar o procedimento. O ato de incineração, ocorreu dentro da normalidade.