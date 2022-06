ADIB MASSAD, UM JUSTICEIRO

Adib Massad foi considerado um herói na corporação da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. Homem determinado e de muita coragem, é uma ‘lenda’ e verdadeiro exemplo para os novos policiais na Terra ‘Camisão’ e tenente Antônio João.

Um coronel da Polícia Militar muito famoso, em todo o estado de Mato Grosso do Sul, Adib Massad integrou as forças policiais do antigo GOF. Para ele, “bandido bom é bandido morto”. Era muito duro no combate aos criminosos, o que ajudou a construir a sua fama de herói na Corporação, que atuava na Fronteira Brasil-Paraguai, nas décadas de 1970/1980.

Se o ‘caso’ era complicado, Adib Massad comparecia e ficava tudo resolvido. Às vezes, diziam, utilizando-se de métodos nada convencionais, mas nenhum problema ficava para depois. Enquanto esteve no comando do temido Grupo de Operações de Fronteira, reinava plena segurança para os bons e reinava o temor para os demais. Adib ficou lá por um longo período, ao mesmo tempo, fazendo baixar os ‘índices’ de roubo, contrabando e tráfico de drogas. Com toda certeza, o número de bandidos também foi reduzido naquele tempo, porque havia lei.

No início de 1980, um certo delegado ‘calça curta’ atuava em Mundo Novo e, apanhado em corrupção, foi duramente deposto da delegacia pelo coronel Adib Massad com ‘chutes’ no traseiro, tendo a exoneração publicada no dia seguinte. O caso foi ‘encoberto’, pois o tal delegado havia sido indicado pelo diretório da ARENA, partido governista.

Aposentado, o temido Adib foi eleito vereador em Dourados, ocasião em que muitos ‘causos’ eram contados na cidade sobre a campanha eleitoral desenvolvida nos bairros, quando o ‘justiceiro’ chegava para ‘conquistar’ os votos nas periferias.

Adib Massad nasceu no dia 22 de abril de 1929, na cidade de Cáceres e faleceu aos 91 anos de idade, em Campo Grande, na tarde de 3 de março de 2021, após ter cumprido mais de 30 anos de carreira militar.