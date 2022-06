NA ENERGISA, SECRETÁRIOS FAZEM PEDIDOS DE MELHORIAS PARA IGUATEMI

Os secretários municipais de Governo e o de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente estão em viagem à capital do Estado para tratar de assuntos importantes para a comunidade iguatemiense.

Entre as agendas de compromissos, uma delas foi cumprida nesta segunda-feira (6) na Empresa Energética ENERGISA. Antonio Biazus (Governo) e José Carlos (sedema) protocolaram ofício do prefeito municipal Lídio Ledesma onde a gestão municipal solicita doação de mudas de árvores para recomposição as que foram extraídas para melhorias na rede elétrica residencial e comercial, além de proporcionar melhorias na iluminação pública, compromisso esse feito por meio de um acordo entre a administração e a empresa.

Outra demanda protocolada para o Diretor presidente da Energisa, Marcelo Vinhais Monteiro, foi o pedido para a elevação da rede elétrica na avenida Laudelino Peixoto e Rua José Silveira Dutra, na Vila Rosa em decorrência da elevação do trecho de logradouros onde foi feita a implantação de galerias de águas pluviais e pavimentação asfáltica.

O pedido tem como base a periculosidade no local após o levantamento da avenida e da rua, visto que pelo local é frequente o trânsito de veículos de grande porte, como caminhões, máquinas e carretas com cargas altas.

“São pedidos importantes para a nossa cidade e que temos a certeza do apoio da Energisa, pois o objetivo principal é atender a população de Iguatemi com qualidade, tanto por parte da Energisa quanto da administração do prefeito Dr. Lídio Ledesma”, enalteceu o secretário de governo.

Outras agendas de trabalho estão sendo cumpridas na capital, Campo Grande pelos gestores de ambas as pastas em atendimento as determinações do prefeito municipal.

Fonte: Ascom – Anailton Batista