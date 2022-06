Embriagado motorista de ônibus atropela e mata motociclista

Um acidente de trânsito no final da tarde desta quarta-feira (1ª) envolvendo um ônibus e uma moto, deixou uma vítima fatal. O acidente ocorreu por volta das 17h30m, na Avenida Miguel Sotani, próximo da Avenida Ipuitã, no bairro Jardim Paraíso em Naviraí.

O ônibus era conduzido por Osvaldecir Rodrigues, de 53 anos, veio a atropelar e matar Claudemir Dos Santos Oliveira, de 31 anos, que estava em uma motocicleta de procedência Paraguaia. O Corpo de Bombeiros foi acionado, porém ao chegarem ao local constaram que Claudemir já estava sem vida.

Após cometer o acidente, o condutor do ônibus evadiu-se do local, sendo seguido por populares que acionaram a Polícia Militar. Uma guarnição da Polícia Militar conseguiu abordar o condutor do ônibus, na Avenida Nova Andradina, defronte à Fábrica de turbos.

Ao ser questionado sobre o acidente, Osvaldecir, motorista do ônibus, confirmou aos policiais que se envolveu no referido acidente, mas que não parou no local por ser pouco iluminado. Ele relatou ainda que trafegava pela Avenida Miguel Sotani sentido bairro Vila Nova quando próximo ao cruzamento com a Avenida Ipuitã, ao avistar a motoneta que estava parada na via, não teve tempo para e evitar o acidente vindo colidir com contra a mesma.

Durante a abordagem a Polícia Militar percebeu que o motorista do ônibus, apresentava sinais de embriagues, e ao questiona-lo se teria ingerido bebida alcoólica, ele disse que havia tomado duas doses de pinga em um bar na Rua João Rigonatto. Osvaldecir realizou o teste de bafômetro, que resultou em 1,08 mg/l – miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões – confirmando assim sua embriagues.

Osvaldecir recebeu voz de prisão e foi conduzido para o 1ª DP (Delegacia de Polícia Civil) de Naviraí, aonde ele foi autuado em flagrante por homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, omissão de socorro à vítima do acidente e conduzir veículo automotor sob a influência de álcool.

No local do acidente o Perito Criminal da Policia Civil, constatou que após a colisão o ônibus passou por cima da motocicleta e sobre a cabeça do Claudemir.

