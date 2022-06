Obra de ampliação do Centro de Especialidades Odontológicas de Naviraí é retomada

A obra de ampliação do Centro de Especialidades Odontológicas de Naviraí (CEO), que tinha sido paralisada em decorrência da pandemia, foi retomada na semana passada e de acordo com a empreiteira responsável pela execução da obra, a estimativa é de seja concluída e entregue em 120 dias. A retomada da obra foi um dos pleitos da Chefe do Poder Executivo durante agendas que foram cumpridas no decorrer deste ano no Ministério da Saúde, em Brasília.

Quando concluído, o Centro de Especialidades Odontológicas de Naviraí ganhará mais 292,80m² de área construída, com a obra de ampliação que está em andamento. Os recursos para a execução da obra são oriundos do Governo Federal, via Ministério da Saúde viabilizados por emenda parlamentar do, então, deputado Federal Geraldo Resende, com contrapartida da Prefeitura Municipal de Naviraí. Atualmente, 37,29% da obra foi executada. A gerente de Saúde acompanhou a retomada da obra.

Com a ampliação, o CEO terá 7 consultórios, recepção mais ampla com maior número de assentos para espera, sanitários para portadores de necessidades especiais e setor administrativo. Enquanto ocorre a obra de ampliação, a Gerência de Saúde realocou provisoriamente o Centro de Especialidades Odontológicas para a Avenida Dourados, nº 543 – centro, para que sejam mantidos os atendimentos à população.

Fonte: Junior Lopes/ Assessoria de Imprensa