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    Câmara de Japorã homenageia o Pastor Marcos Valter com Moção de Aplausos

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    -Reconhecimento público foi proposto pelo vereador Antônio Carlos, o Carlinhos, com apoio e anuência de todos os demais integrantes do Parlamento Municipal-

    (Repórter Panorama do MS)

     

    Ainda está repercutindo positivamente a ação parlamentar do vereador Antônio Carlos dos Santos (Carlinhos), que apresentou em sessão ordinária e, posteriormente, justificou na Tribuna Livre, a Moção de Aplausos ao Pastor Marcos Valter Wendland, da Assembleia de Deus da cidade de Japorã.

     

    Em suas justificativas Carlinhos enfatizou a relevante atuação do religioso à frente da Igreja Assembleia de Deus, a qual vem conduzindo com dedicação, fé e compromisso os trabalhos religiosos, sociais e comunitários desenvolvidos no município. “Reconhecemos sua incansável dedicação no fortalecimento da fé cristã, no acolhimento às famílias, na promoção de valores morais e espirituais, bem como no apoio às ações sociais que contribuem significativamente para o bem-estar da população”, afirmou.

     

    O vereador autor também destacou a liderança do Pastor Marcos Valter que vem sendo marcada pelo zelo pastoral, pela responsabilidade com a obra de Deus e pelo compromisso em servir a comunidade com humildade, sabedoria e amor ao próximo, tornando-se referência de fé e serviço cristão em Japorã e na região.

    Vereador Carlinhos foi o autor da proposição “Moção de Aplausos” ao Pastor Marcos Valter da Igreja Assembleia de Deus de Japorã. ©Roney Minella/PdMS

    “Diante de tudo que aqui expusemos, esta Casa de Leis reconhece, enaltece e manifesta sinceros aplausos ao Pastor Marcos Valter pelos relevantes serviços prestados à frente da Assembleia de Deus, desejando-lhe contínuo sucesso em sua trajetória ministerial, pessoal e profissional, e que siga sendo instrumento de fé, esperança e transformação na vida de muitas pessoas”, reiterou Carlinhos ao prestar a Homenagem Legislativa.

     

    Durante sessão ordinária do último dia 25 de maio, o vereador Carlinhos, o presidente da Casa de Leis Gabriel Klasmann, o vice-presidente Dorival Velasques e todos os demais parlamentarem entregaram a Moção de Aplausos ao Pastor Marcos Valter. O ato solene contou com as presenças dos pais do homenageado, Valter e Marta, da esposa Jéssica Butzen, familiares e amigos. A homenagem também foi prestigiada pelo Pastor Presidente do Campo Eclesiástico da Assembleia de Deus de Mundo Novo, Andrey Machado.

    O homenageado Marcos Valter tendo em sua frente a esposa Jéssica, recebeu a Moção de Aplausos junto familiares, com aval de todos os vereadores de Japorã. © Roney Minella/PdMS

    AGRADECIMENTO

    Em entrevista ao Panorama do MS, o Pastor Marcos Valter manifestou seu agradecimento pela homenagem recebida: “Eu não mereço tamanha honraria, mas, vejo o cuidado de Deus nos abençoando diante desse reconhecimento das nossas autoridades. Oro sempre por cada um deles, sei que para isso fui chamado, para pedir as bênçãos à eles, à todas autoridades e famílias de nosso município. Que todo aplauso seja ao Senhor. Como disse o Salmista no salmo 115.1: não a nós Senhor, mas ao Teu Nome toda glória”, escreveu o religioso aplaudido por seu caminhar ilibado.

    Entrega de Moção de Aplausos ao Pastor Marco Valter Wendland feita pelo Poder Legislativo de Japorã. ©Roney Minella/PdMS
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