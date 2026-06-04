Câmara de Japorã homenageia o Pastor Marcos Valter com Moção de Aplausos

-Reconhecimento público foi proposto pelo vereador Antônio Carlos, o Carlinhos, com apoio e anuência de todos os demais integrantes do Parlamento Municipal-

(Repórter Panorama do MS)

Ainda está repercutindo positivamente a ação parlamentar do vereador Antônio Carlos dos Santos (Carlinhos), que apresentou em sessão ordinária e, posteriormente, justificou na Tribuna Livre, a Moção de Aplausos ao Pastor Marcos Valter Wendland, da Assembleia de Deus da cidade de Japorã.

Em suas justificativas Carlinhos enfatizou a relevante atuação do religioso à frente da Igreja Assembleia de Deus, a qual vem conduzindo com dedicação, fé e compromisso os trabalhos religiosos, sociais e comunitários desenvolvidos no município. “Reconhecemos sua incansável dedicação no fortalecimento da fé cristã, no acolhimento às famílias, na promoção de valores morais e espirituais, bem como no apoio às ações sociais que contribuem significativamente para o bem-estar da população”, afirmou.

O vereador autor também destacou a liderança do Pastor Marcos Valter que vem sendo marcada pelo zelo pastoral, pela responsabilidade com a obra de Deus e pelo compromisso em servir a comunidade com humildade, sabedoria e amor ao próximo, tornando-se referência de fé e serviço cristão em Japorã e na região.

“Diante de tudo que aqui expusemos, esta Casa de Leis reconhece, enaltece e manifesta sinceros aplausos ao Pastor Marcos Valter pelos relevantes serviços prestados à frente da Assembleia de Deus, desejando-lhe contínuo sucesso em sua trajetória ministerial, pessoal e profissional, e que siga sendo instrumento de fé, esperança e transformação na vida de muitas pessoas”, reiterou Carlinhos ao prestar a Homenagem Legislativa.

Durante sessão ordinária do último dia 25 de maio, o vereador Carlinhos, o presidente da Casa de Leis Gabriel Klasmann, o vice-presidente Dorival Velasques e todos os demais parlamentarem entregaram a Moção de Aplausos ao Pastor Marcos Valter. O ato solene contou com as presenças dos pais do homenageado, Valter e Marta, da esposa Jéssica Butzen, familiares e amigos. A homenagem também foi prestigiada pelo Pastor Presidente do Campo Eclesiástico da Assembleia de Deus de Mundo Novo, Andrey Machado.

AGRADECIMENTO

Em entrevista ao Panorama do MS, o Pastor Marcos Valter manifestou seu agradecimento pela homenagem recebida: “Eu não mereço tamanha honraria, mas, vejo o cuidado de Deus nos abençoando diante desse reconhecimento das nossas autoridades. Oro sempre por cada um deles, sei que para isso fui chamado, para pedir as bênçãos à eles, à todas autoridades e famílias de nosso município. Que todo aplauso seja ao Senhor. Como disse o Salmista no salmo 115.1: não a nós Senhor, mas ao Teu Nome toda glória”, escreveu o religioso aplaudido por seu caminhar ilibado.