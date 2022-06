Forças Armadas encerram Operação Ágata na fronteira

Foi realizado no período de 24 de maio até 04 de junho, a Operação ÁGATA – ARCO SULSUDESTE 2022, com a intensificação de ações de patrulhamento, controle e monitoramento na faixa de fronteira, vias navegáveis e área marítima dos estados de São Paulo (SP) e Paraná (PR).

Em um ambiente de trabalho interagências, a Operação Ágata faz parte do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF), cujos objetivos são a integração e articulação de ações das Forças Armadas, Órgãos de segurança pública e fiscalização da União, Estados e Municípios, situados na faixa de fronteira e na costa marítima, fortalecendo as medidas de controle, fiscalização, repressão aos ilícitos transfronteiriços e ambientais, e incrementando a presença do Estado na região.

O somatório das capacidades da Marinha do Brasil, Exército Brasileiro, Força Aérea Brasileira e Órgãos componentes que atuaram na Operação Ágata mostrou-se como um importante vetor para a redução dos crimes transnacionais, resultando em excelentes números de apreensões e aplicações de multas contra ilícitos agrícolas e ambientais.

Nesta edição, a operação contou com 2.500 integrantes, entre militares e agentes, envolvidos nas ações preventivas e repressivas, como postos de bloqueio e controle em estradas (vias urbanas e rurais), patrulha e inspeção de embarcações nos rios e área marítima e monitoramento aéreo da área de operação.

Além das ações repressivas, foram realizadas atividades de Assistência Cívico Social (ACISO) junto a população local, como apoio na manutenção das instalações das Escola Pública Prof. Pedro V. Parigot de Souza (Foz do Iguaçu) e Escola Municipal Almirante Tamandaré (Paranaguá), visitação pública aos meios operativos do Corpo de Fuzileiros Navais, na cidade de Santa Terezinha do Itaipu-PR, visita de indígenas da Tribo Guarani e grupo dos Desbravadores Templários a 15 Cia Inf Mtz em Guaíra, disponibilização de um canal direto de comunicação, FALE CONOSCO, com o objetivo de aproximar e receber as demandas da sociedade aos integrantes da Operação.

A Operação ÁGATA – ARCO SUL-SUDESTE 2022 encerrou suas atividades com um balanço total de 83,4 milhões de reais em ilícitos, sendo de 1,2 toneladas de drogas (cocaína e maconha) apreendidas; 1,74 mil pacotes de cigarros contrabandeados; 22 prisões; 24,2 milhões de reais entre multas e materiais contrabandeados. Essa entrega à sociedade brasileira culminou em uma percepção de aumento da segurança e presença do Estado para 97 % dos entrevistados.

