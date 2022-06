Carro roubado capota com mais 830 quilos de droga após furar bloqueio do DOF

Um veículo Honda/Civic tomado em assalto na cidade Cariacica (ES) em março deste ano, capotou com 833 quilos de droga após furar um bloqueio policial do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) na MS-295, zona rural de Iguatemi. Um homem de 23 anos que conduzia o veículo foi preso em flagrante.

Os policiais realizavam bloqueio na MS-295, cruzamento com a MS-386 quando deram ordem de parada ao motorista do veículo, que não obedeceu e tentou fugir. Após alguns quilômetros o condutor perdeu o controle da direção e capotou, parando com o carro com as rodas para cima.

Durante a fuga o condutor invadiu várias vezes a faixa contrária da rodovia obrigando quem seguia no sentido contrário a sair da pista para evitar uma colisão. Após o capotamento uma ambulância da cidade de Iguatemi encaminhou o autor identificado como sendo Wender Fernandes Custodio, de 23 anos, até uma unidade médica da cidade.

Ele disse aos policiais que pegou o entorpecente em Ponta Porã e levaria até Mundo Novo, onde receberia a quantia de R$ 5 mil pelo transporte. O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 1.7 milhão, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Iguatemi.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas no telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.

Fonte: TanaMídia Naviraí