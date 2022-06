Inscrições para o Encceja vão até este sábado e dá oportunidade de conclusão do Ensino Fundamental e Médio com apenas uma prova

A prova do Encceja acontecerá no dia 28 de agosto, mas a inscrição só vai até este sábado (04). O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos dá a oportunidade de conclusão do Ensino Fundamental (até o 9º ano) e Ensino Médio (até o 3º ano).

Para o Fundamental, o aluno terá que ter pelo menos 15 anos completos no momento da prova. Para o Ensino Médio, 18 anos. A Secretaria Municipal de Educação disponibilizará transporte para Iguatemi na data da prova.

A inscrição é feita somente pelo endereço eletrônico HTTP://enccejanacional.inep.gov.br/encceja/ e pode ser feita de qualquer computador. Porém, o Centro de Qualificação Profissional e Social está aberto até a sexta-feira, às 13h00, para ajudar os interessados a fazer a prova e que esteja com dificuldade de fazer a inscrição. Para a inscrição é necessário ter em mãos RG, CPF, número de telefone e e-mail.

Fonte:

Jandaia Caetano/Semcos- Mundo Novo

Centro de Qualificação ajuda na inscrição