Policia Militar de Mundo Novo prende homem por dirigir embriagado

Na noite de terça-feira (31/05), por volta das 22h4, policiais militares lotados no 3º Pelotão de Polícia Militar de Mundo Novo, prenderam um homem de 28 (vinte e oito) anos por conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada.

Em patrulhamento ostensivo no bairro Universitário, uma guarnição policial avistou uma motocicleta Kenton GL150, com placa do Paraguai, onde o condutor trafegava em alta velocidade.

Ao ser abordado, foi notado que o mesmo havia ingerido bebida alcoólica, pois apresentava agressividade, olhos avermelhados e odor etílico. Ao realizar o teste de etilômetro constatou 0,46mg/L, considerado crime de trânsito.

Dessa forma, foram tomadas as medidas administrativas de trânsito pertinentes, bem como o autor foi preso e o veículo apreendido pela guarnição policial militar.