Direção da ACIAG anuncia um carro novo para a Promoção de Natal

A Associação Comercial e Empresarial de Guaíra (ACIAG), nem bem comemora o sucesso da Campanha Mais Amor Presente e já está pensando no futuro.

Para aqueles que aguardam ansiosos por novidades, a direção da entidade já prepara o anúncio dos prêmios da Campanha de Natal, que ainda será lançada no dia 20 de agosto, em evento festivo da entidade.

A expectativa é a de que o presidente Osmar Volpatto oficialize alguns dos prêmios que já foram adquiridos pela Associação Comercial. Já estão confirmadas as aquisições de um automóvel Fiat Mobi zero quilômetro, um barco de seis metros e R$ 10 mil em vale-compras.

A promoção é uma das mais aguardadas no comércio guairense e marca o retorno da distribuição local de um veículo, já que o último dado diretamente pela ACIAG foi em 2017. No ano de 2018, a cidade de Guaíra foi contemplada com dois carros através da promoção Natal Sonho Dourado, uma parceria realizada com a Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná (FACIAP).

Osmar Volpatto, presidente da ACIAG, ressaltou a importância da premiação. “A comunidade guairense aguarda ansiosa por esta promoção. Bons prêmios são importantes para estimular os consumidores e atrair turistas para a cidade, e claro, colaborar para aquecer as vendas de final de ano”, pontuou Osmar.

Vale destacar que quem comprar durante período da promoção “Mais Amor Presente”, que se estende até o mês de agosto, também concorrerá aos prêmios da Campanha de Natal, portanto, é importante que o consumidor faça as suas compras nas lojas identificadas, pegue o cupom, coloque nas urnas e garanta a sua participação no sorteio do final do ano.

A promoção “Mais Amor Presente”, já sorteou dez vale-compras no valor de R$ 300,00 e uma Smart TV em LED de 50 polegadas. Até o final do mês de agosto serão sorteados um celular, um notebook, doze vale-compras de R$ 150,00 e uma moto Honda Biz zero quilômetro. O próximo sorteio acontece neste sábado, dia 04, com quatro vale-compras de R$ 150,00.