Prefeitura de Iguatemi instala mais 13 novos redutores de velocidade

A Prefeitura de Iguatemi, por meio da Secretaria de Municipal de Obras, a fim de melhorar a segurança no trânsito, implantou 13 novos redutores de velocidade(lombadas), em vários locais da cidade considerados pontos críticos.

A ação, atende solicitações do poder legislativo e tem como objetivo proteger a vida de motoristas e pedestres, colaborando para aumentar a segurança nas ruas e avenidas.

Os redutores foram feitos com recursos próprios, dentro do planejamento da Secretaria, utilizando da própria equipe do município, gerando economia e praticidade. O secretário de obras acompanhou os trabalhos e disse que o critério para escolha dos locais foram “direção defensiva”, visto que os mesmos foram apontados pela própria população, formalizada pelos representantes da população, ou seja, os vereadores do município em conjunto com um estudo de viabilidade traçado pela própria secretaria de Obras.

Fonte: TV Sobrinho MS