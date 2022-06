PMA multa agricultor por causar voçoroca à margem da rodovia

O produtor rural de 32 anos, residente em Iguatemi, foi notificado, autuado e multado por provocar grande erosão em área de domínio da rodovia MS-180 devido à falta de práticas de conservação do solo durante prática agrícola.

De acordo com a PMA (Polícia Militar Ambiental), o homem terá que recuperar a área degradada e ainda pagar multa de R$ 5 mil pelo dano gerado ao meio ambiente.

O flagrante feito pela polícia constatou que o proprietário da fazenda fazia plantio usando a faixa de domínio da estrada e, para isso, aterrou várias caixas de contenção de enchentes feitas pela empresa estadual responsável pela rodovia.

A ação de aterramento das caixas de contenção, junto com a falta de cuidados na conservação do solo na propriedade, causaram a formação do processo erosivo que, se não tratado, atingirá o asfalto, causando danos não só ambientais, mas também aos motoristas que trafegam naquele local.

