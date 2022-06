Secretaria de Saúde de Japorã realiza parceria com Hospital do Amor

O secretário municipal de Saúde de Japorã Fábio Carlos Emborana juntamente com vereador Walter Jr. Silva receberam na data de ontem 26/05/2022 ,as enfermeiras Bruna e Jéssica do hospital de amor.

Segundo as enfermeiras, o objetivo da reunião é firmar parceria entre secretaria de Saúde e hospital de amor .

O instituto de prevenção hospital de amor é responsável pelo rastreamento do câncer de mama que é o mais incidente hoje no mundo e o que mais mata mulheres , neste sentido é que está sendo firmado esta parceria para futuras ações previstas para o mês de setembro.