Parceria entre a Prefeitura de Itaquiraí e a Energisa/MS irá garantir a poda e substituição de árvores que estejam próximas a rede elétrica

A Prefeitura de Itaquiraí por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, recebeu a visita do Advogado de Meio Ambiente – Energisa/MS Giovani Moura Sousa para estar acertando os últimos detalhes para a parceria com a Energisa/MS, no sentido de elaborar um plano de poda e substituição de árvores que estejam colocando a segurança da população em risco devido alguns galhos estarem muito próximos a rede elétrica, podendo causar o rompimento de fios de alta tensão causando o interrupção no fornecimento de energia e provocar possíveis acidentes.

De acordo com o Secretário de Meio Ambiente, Fábio Lorenci, os galhos de árvores próximos à rede elétrica podem interromper o fornecimento de energia, causando enormes transtornos para à população. Para evitar danos, a Energisa e a Prefeitura de Itaquiraí, irão realizar a poda das árvores, e caso seja necessário a supressão (retirada). Para compensar o dano ambiental, a cada supressão arbórea o município receberá 02 (duas) mudas de espécies adequadas para o plantio abaixo da rede alta tensão, mantendo a arborização do município. “ O cuidado deve começar com o plantio das árvores, levando em consideração o porte e a espécie, além da realização das podas preventivas. É importante que tenhamos essa preocupação para evitar problemas futuros”, disse Fábio.