ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI PROMOVE CAPACITAÇÃO SOBRE ESCUTA ESPECIALIZADA

A Prefeitura de Iguatemi, através da Secretaria Municipal de Assistência Social/Conselho Municipal da Criança e Adolescente (CMDCA), está realizando Formação em Escuta Especializada de Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência, para profissionais da área da Educação, Saúde e rede de atendimento. A Cerimônia de Abertura Oficial do Curso, aconteceu na manhã desta sexta-feira (27), no Salão da 1ª Igreja Batista.

Na abertura do evento, após a composição da Mesa de Honra, a Secretária Municipal da Assistência Social, Cecília Welter Ledesma, agradeceu a presença de todos e ressaltou a importância dessa capacitação, que tem como objetivo, preparar os profissionais para detectarem possíveis atos de violência contra crianças e adolescentes. Na sequência, o Prefeito Dr. Lídio Ledesma, cumprimentou os membros da mesa, presentes e parabenizou o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescentes-CMDCA, e o excelente trabalho da Secretaria de Assistência Social.

“Para que exista a garantia dos direitos das nossas crianças, é necessário trabalharmos com a prevenção e orientação. Esta formação, sem dúvidas estará capacitando os profissionais de nosso município, que atuam na rede de proteção e atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência. Quero agradecer desde já, nossa palestrante, Patrícia Lages”, finalizou Dr. Lídio.

Mais de 100 pessoas, dos mais diversos segmentos, como Assistência Social, Educação, Saúde, entidades de atendimento e garantia de direito e segurança pública, participaram do evento. Durante dois dias, a palestrante, a Professora-Mestre estará orientando, ensinando as técnicas e mostrando os instrumentos para a realização da Escuta Especializada, e as formas de tratar os casos.

Fonte: Kidão/Imprensa Local