Ginásio de Mundo Novo recebe primeira competição neste domingo

O Ginásio Municipal de Esportes Antônio Alves Moreira deverá ter a sua primeira competição, após a reinauguração do último dia 13, neste domingo, com a Copa Conesul de Voleibol. Virão à Mundo Novo, Naviraí, Tacuru e Sete Quedas, com equipes adultas no masculino e feminino.

Na classificação, em ambas, Mundo Novo está na terceira colocação, porém o feminino ainda tem chances de passar para a semifinal. A abertura será às 8h00, com Mundo Novo x Naviraí, no masculino. Às 10h00, quem entra em quadra é o feminino mundonovense, em um confronto direto contra as naviraienses.

Futsal e Basquete

No meio de semana, o Ginásio já recebeu amistosos, nas categorias de futsal Sub 17 Masculino e Adulto Feminino. Na ocasião o adversário foi a Escola Estadual Indígena Marina Lopes. Mundo Novo perdeu no Sub 17 (1×4) e venceu no feminino (6×1).

O diretor de Esportes Jhonatan Rancharia apontou que as tabelas de basquete que vieram em tamanho menor, estão sendo trocadas, e em breve haverá uma competição de Basquete 3×3 no local, com trios da região em várias categorias de base. (Assessoria)

Fonte: Portal do Conesul