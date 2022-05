Avião carregado com drogas e armas faz pouso forçado em fazenda localizada entre Naviraí e Itaquiraí

Um avião Beech Aircraft, prefixo, PP-BAR, modelo A36 (Bonanza) de pequeno porte, fez um pouso de emergência no começo da tarde desta sexta-feira (27), em uma fazenda localizada entra às cidades de Naviraí e Itaquiraí.

Policiais do Dracco (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado), receberam no acompanhamento sistemático e especializado informação de que uma aeronave teria realizado um pouso de emergência em uma propriedade rural do município de Itaquiraí.

A Polícia Civil assim como a Polícia Militar de Itaquiraí compareceu no local e encontraram a aeronave que foi abandonada pelo piloto, que segundo informações teria fugido por uma mata fechada.

Dentro da aeronave foram encontradas drogas, munições carregadores e três fuzis, sendo um AK 47.Equipes do Dracco estão a caminho da cidade de Itaquiraí.

Equipes da polícia civil de Itaquiraí e Naviraí realizaram buscas sendo que o piloto foi encontrado em uma propriedade rural a cerca de 7km de onde a aeronave fez o pouso de emergência. O piloto de 25 anos, morador no estado de Tocantins, disse que teve que fazer o pouso forçado após a aeronave apresentar problemas mecânico.

Segundo informações, o avião foi fabricado em ano 1979, e tem capacidade para decolar com até 1.633kg. Ele está em nome de empresa de Assessoria Aeronáutica localizada na cidade de Paraguaçu Paulista/SP, sendo que seu status de operação está negado para taxi aéreo.

Fonte: TanaMídia Naviraí