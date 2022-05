Prefeito de Itaquiraí se emociona ao ver o início das obras na MS-488

Para a felicidade do jovem prefeito de Itaquiraí, o advogado Thalles Tomazelli que ao lado do seu vice, o médico Dr. Bruno Bogoni, desenvolvem um grande trabalho como gestores do município, foi iniciada nesta semana as obras de preparo para a pavimentação asfáltica da MS-488, ligando a sede da cidade até o Porto Santo Antônio que também irá beneficiar quem se dirige a Praia da Amizade, conhecida como Prainha, que é um dos principais pontos turísticos do município e que já sediou eventos com grande presença de público.

A empresa Sotram, vencedora da licitação para a obra de pavimentação asfáltica desse trecho, iniciou nesta sexta-feira, dia 20 de maio de 2022, a preparação da estrada que deverá, em breve, receber as melhorias com a chegada da pavimentação asfáltica que era um sonho de todos os itaquiraienses e que, graças a um relacionamento harmônico com o governador Reinaldo Azambuja, o prefeito Thalles Tomazelli conquistou essa obra.

Ao demonstrar o seu contentamento para com essa obra iniciada nesta sexta-feira (20), o prefeito Thalles Tomazelli disse que “essa é uma obra de grande importância e trará com certeza inúmeros benefícios aos nossos produtores além de fortalecer o turismo municipal. Agradecemos ao governador Reinaldo Azambuja e ao Secretário de Infraestrutura Eduardo Riedel, pelo apoio recebido nesta conquista”, exaltou.

Fonte: Guiomar Biondo – Decom Prefeitura de Itaquiraí.